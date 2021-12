Finances personnelles

Train de vie

Dépense-t-on suffisamment ?

Ils sont toujours sur le frein budgétaire, dit-elle. « Et on voit tout notre entourage, nos couples d’amis avec ou sans enfants, qui ont fait des changements importants dans leur vie : voiture de luxe, bateau, nouvelle maison… Et nous, on reste avec nos affaires toutes payées et notre vieille maison qu’on aime plus ou moins… Et on se dit : est-ce qu’on est peureux ? »