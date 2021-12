Les intentions d’achat de propriétés au cours des cinq prochaines années passent de 25 %, en 2020, à 23 % cette année. La diminution est plus marquante chez les 18-34 ans. Les intentions glissent de 52 % à 47 % en un an.

L’augmentation salée des prix de l’immobilier marque les esprits au point où elle réduit les intentions d’achat, selon un vaste sondage.

André Dubuc La Presse

Les intentions d’achat de propriétés au cours des cinq prochaines années passent de 25 %, en 2020, à 23 % cette année. La diminution est plus marquante chez les 18-34 ans. Les intentions glissent de 52 % à 47 % en un an.

Ces chiffres sont tirés d’une enquête web réalisée par la firme Léger à l’automne, auprès de 5500 répondants. Une étude semblable avait été réalisée en 2020. Les parrains de l’enquête sont l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), le Fonds immobilier de solidarité FTQ, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

« L’enquête révèle que 63 % des jeunes ménages ont déclaré que la hausse des prix avait eu un impact négatif sur leurs intentions d’achat, lit-on dans l’un des communiqués publiés à l’occasion du dévoilement des résultats. Parallèlement, plus de jeunes ménages locataires ont déclaré qu’ils ne déménageraient pas d’ici 2026 et ils sont plus nombreux à évoquer l’incapacité d’acheter dans leur secteur comme raison pour rester locataire. »

Autres faits saillants de l’étude

La banlieue plus populaire que jamais : 66 % des propriétaires vivant dans l’île de Montréal et qui veulent vendre déménageront dans une banlieue hors de l’île.

Le télétravail fait économiser : 84 % des gens pratiquant le télétravail disent économiser. Du lot, 28 % estiment économiser entre 100 $ et 200 $ par mois et 13 % soutiennent épargner plus de 200 $ par mois.

Des condos en manque d’amour : Les gens de la RMR de Montréal qui prévoient acheter ne sont plus que 17 % à considérer une copropriété, c’était 20 %, en 2020 et 22 % en 2018. Les nouvelles règles encadrant les fonds de prévoyance ne parviennent pas à inverser la tendance.

Le rêve du chalet, plus fort que jamais : 17 % des répondants de l'ensemble de la province qui songent à acheter un bien immobilier envisagent une résidence secondaire, souligne au téléphone Paul Cardinal, économiste de l’APCHQ.

Le triomphe de la maison unifamiliale : 81 % des répondants qui sont sur les rangs pour acquérir une propriété expriment leur préférence pour ce type de logement.

Des ménages aux finances saines : « 88 % des acheteurs récents ont obtenu leur hypothèque du premier coup et 86 % des répondants se disent à l’aise avec leur niveau d’endettement », se réjouit dans un entretien Rémi Couture, conseiller en analyse de marché pour le Fonds immobilier de solidarité FTQ.