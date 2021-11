Affaires

Gazoduc Coastal GasLink

La GRC met fin au blocus

(Houston) La route d’accès qui a été bloquée par des manifestants autochtones depuis dimanche a été dégagée par la GRC et peut désormais être utilisée pour apporter de l’eau et d’autres fournitures à plus de 500 travailleurs du pipeline, a déclaré Coastal GasLink.