(Montréal) Des correctifs d’équité salariale qui remontent à 2010 et 2015 sont aussi touchés par les retards de paiement qui frappent des travailleurs de la santé.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Alors que la Loi sur l’équité salariale aura 25 ans ces jours-ci, des milliers de travailleurs dans la santé, principalement des femmes, ont appris que des paiements d’équité salariale qui leur sont dus avec rétroactivité à 2010 ou 2015 — selon le titre d’emploi —devront encore attendre.

La loi sur l’équité salariale a été adoptée par l’Assemblée nationale le 21 novembre 1996. Elle visait à corriger la discrimination salariale à l’endroit des titres d’emploi majoritairement occupés par des femmes. Les emplois sont évalués, puis des correctifs salariaux sont apportés rétroactivement, le cas échéant.

Dans le secteur de la santé et des services sociaux, à la suite de la négociation des dernières conventions collectives, il a été convenu d’apporter des correctifs salariaux rétroactivement à 2010 ou 2015, selon le titre d’emploi.

Cela touche par exemple des préposés aux bénéficiaires, des auxiliaires aux services de santé et sociaux, des préposés à l’entretien ménager ou des audiologistes-orthophonistes, a précisé en entrevue Mélanie Gougeon, coordonnatrice à l’équité salariale pour la FTQ.

Lorsque le problème des retards de paiement dans la santé a été annoncé, il y a quelques jours, les syndicats ont appris que cela toucherait également des paiements d’équité salariale qui sont dus aux travailleurs depuis 2010 ou 2015.

Ces retards de paiement proviennent des fournisseurs privés de logiciels de paie, qui n’ont pu apporter à temps les modifications requises, à la suite de la conclusion des nouvelles conventions collectives.

« Ça va avoir pris 11 ans pour régler ce dossier-là. Si on avait réglé avant, ça coûterait encore moins cher d’intérêts. Les intérêts aussi ont un coût. Puis là, ça continue à coûter plus cher, parce qu’ils ne se sont pas préparés », a déploré Mme Gougeon.