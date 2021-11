Si la Banque TD comptait pour environ 7 % du portefeuille de l’investisseur institutionnel montréalais Jarislowsky Fraser au début de l’année 2021, cette position a été éradiquée en date d’aujourd’hui. Le cabinet maintenant propriété de la Banque Scotia a depuis tourné son attention vers la Banque Nationale et la… Scotia.

Richard Dufour La Presse

Alors que la Banque TD était en début d’année une des plus grosses positions chez Jarislowsky Fraser, la Banque Nationale et la Scotia sont dorénavant les deux grandes banques canadiennes sur lesquelles mise l’investisseur institutionnel montréalais.

Jarislowsky Fraser a d’abord abaissé de 50 % son investissement dans la TD durant les trois premiers mois de 2021, avant de l’abaisser de 20 % de plus durant les mois d’avril, mai et juin, et de 75 % supplémentaires entre le 1er juillet et la fin de septembre.

Si la TD comptait pour environ 7 % du portefeuille principal pour commencer l’année, cette position a essentiellement été éradiquée en date d’aujourd’hui.

« On avait besoin de liquidités pour investir à d’autres endroits et on a choisi de prendre une partie de la TD pour le faire », commente simplement Bernard Gauthier, gestionnaire de portefeuille chez Jarislowsky Fraser.

Bonification de 10 %

Devenu une filiale de la Banque Scotia en 2018, Jarislowsky Fraser a bonifié de 10 % son investissement en actions dans la Scotia au cours des derniers mois et a pris une position importante dans la Banque Nationale plus tôt cette année.

« On a commencé à prendre position [dans la Nationale] en début d’année », dit Bernard Gauthier.

Jarislowsky Fraser est aujourd’hui un des 25 plus grands actionnaires de la Banque Nationale avec une participation d’environ 1 %.

La Banque Nationale a un modèle d’affaires plus simple. Elle n’a aucune aspiration à devenir un [acteur] important aux États-Unis et elle est très forte dans les niches dans lesquelles elle s’est installée. Bernard Gauthier

Il ajoute que sans avoir une stratégie flamboyante, c’est la Nationale qui a le mieux fait depuis 25 ans en regardant l’appréciation du titre. « Elle rachète des actions, ne dépense pas de capital inadéquatement et s’assure d’être très forte dans les endroits où elle compétitionne. »

Pour ce qui est de la bonification du placement dans la Scotia, l’attrait est son évaluation, dit-il.

« Elle se négociait à escompte par rapport aux autres banques alors qu’historiquement, elle se négocie à prime. La raison principale à notre avis est ce qui se passe en Amérique latine avec le retard de l’évolution de la pandémie par rapport aux pays du G7. On pense que c’est une question de temps avant que ça se règle. C’est certain qu’il faut que la croissance reprenne dans les pays d’Amérique latine, mais on a profité de la faiblesse due à la perception en lien avec la COVID-19. On voyait des rendements anticipés meilleurs qu’ailleurs pour ces raisons. »

Les transactions significatives

Les grands investisseurs institutionnels québécois ont multiplié les transactions au cours des mois de juillet, août et septembre afin de se positionner pour l’automne. Voici quelques gestes significatifs.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le plus gros investisseur institutionnel du Québec a abaissé d’environ 35 % ses investissements dans la Royale, la BMO et la Scotia.

Caisse de dépôt

Chef des marchés liquides : Vincent Delisle

Siège social : Montréal

Fait saillant : réduction substantielle de la position dans la TD

Autres gestes significatifs au troisième trimestre 2021:

Achat de 6,7 millions d’actions de BCE

Vente de 4,8 millions d’actions de Manuvie

Achat de 1 million d’actions de Canada Goose

Le plus gros investisseur institutionnel du Québec a abaissé d’environ 35 % ses investissements dans la Royale, la BMO et la Scotia, mais de 60 % son placement dans la TD. La Caisse a vendu 6,5 millions d’actions de la TD au troisième trimestre. Si la participation dans Restaurant Brands (Tim Hortons) avait été abaissée de 85 % au trimestre précédent, elle a été complètement éliminée entre le 1er juillet et la fin de septembre. La Caisse a par ailleurs bonifié de 165 % sa position dans le producteur de jeux vidéo Electronic Arts avec l’achat de 2,5 millions d’actions.

Investissements PSP

PHOTO DADO RUVIC, ARCHIVES REUTERS L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP) – l’un des grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au pays – a fait l’acquisition de 870 000 actions de Snap, maison mère du réseau social Snapchat.

Chef des placements : Eduard van Gelderen

Siège social : Ottawa (bureau principal à Montréal)

Fait saillant : première participation dans Snap

Autres gestes significatifs au troisième trimestre de 2021:

Achat de 7 millions d’actions d’ironSource

Vente de 1,8 million d’actions de Scientific Games

Achat de 1,3 million d’actions de Bristol-Myers Squibb

L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP) – l’un des grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au pays – a fait l’acquisition de 870 000 actions de Snap, maison mère du réseau social Snapchat, pour ainsi jeter les bases d’un nouveau placement. Des positions significatives ont été prises dans les sociétés pharmaceutiques américaines Elanco Animal Health et Moderna durant le trimestre.

Fiera Capital

PHOTO CARLOS OSORIO, ARCHIVES REUTERS L’investissement de Fiera Capital dans Rogers Communications a été charcuté de plus de 70 % durant les mois de juillet, août et septembre avec la vente de 1,3 million d’actions.

Chef des placements, division canadienne : Nicolas Papageorgiou

Siège social : Montréal

Fait saillant : réduction significative du placement dans Rogers

Autres gestes significatifs au troisième trimestre 2021:

Vente de 1 million d’actions de Carrier Global

Achat de 1,2 million d’actions de Devon Energy

Achat de 1,5 million d’actions d’Ero Copper

L’investissement dans Rogers Communications a été charcuté de plus de 70 % durant les mois de juillet, août et septembre avec la vente de 1,3 million d’actions. Fiera a majoré de près de 20 % son investissement dans le Canadien Pacific à la suite de l’achat de plus de 830 000 actions du transporteur ferroviaire. La participation dans Restaurant Brands (Tim Hortons) a été bonifiée de 6 % avec l’acquisition d’un bloc de 200 000 actions.

Jarislowsky Fraser

PHOTO DANIEL ACKER, ARCHIVES BLOOMBERG Après avoir vendu 13,7 millions d’actions du géant des pipelines de Calgary au trimestre précédent, Jarislowsky a abaissé de 75 % sa participation restante dans l’entreprise albertaine au cours des mois de juillet, août et septembre.

Cochefs des actions : Charles Nadim et Kelly Patrick

Siège social : Montréal

Fait saillant : réduction importante de la participation dans la TD

Autres gestes significatifs au troisième trimestre 2021:

Achat de 2 millions d’actions de Restaurant Brands

Vente de 9,6 millions d’actions d’Enbridge

Achat de 1,6 million d’actions de la Scotia

La participation dans Enbridge en portefeuille continue de baisser. Après avoir vendu 13,7 millions d’actions du géant des pipelines de Calgary au trimestre précédent, Jarislowsky a abaissé de 75 % sa participation restante dans l’entreprise albertaine au cours des mois de juillet, août et septembre. Le placement dans Oracle a par ailleurs été abaissé de 11 %.

Letko Brosseau

PHOTO BRENT LEWIN, ARCHIVES BLOOMBERG Installations de Cenovus, en Alberta

Responsables des placements : Peter Letko et Daniel Brosseau

Siège social : Montréal

Fait saillant : premier placement dans Bausch Health

Autres gestes significatifs au troisième trimestre 2021:

Vente de 3,2 millions d’actions de Cenovus

Vente de 1,2 million d’actions de Telus

Après la vente de 3,4 millions d’actions de Cenovus au trimestre précédent, c’est un bloc additionnel de 3,2 millions d’actions du producteur d’énergie de Calgary qui vient d’être vendu par le gestionnaire d’actifs montréalais en juillet, août et septembre. Les participations dans les grandes banques canadiennes comme la Royale, la Scotia, la BMO, la CIBC et la TD ont toutes été abaissées de 2 à 5 %. Le placement dans le manufacturier de sièges d’auto Adient a été éliminé à la suite de la vente des 1,7 million d’actions détenues en portefeuille.

Hexavest

PHOTO EVA HAMBACH, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Bureaux de Microsoft, au Maryland

Chef des placements : Vital Proulx

Siège social : Montréal

Fait saillant : élimination du placement dans IA Groupe financier

Autres gestes significatifs au troisième trimestre 2021:

Vente de 221 000 actions d’ExxonMobil

Vente de 200 000 actions de Pfizer

Vente de 74 000 actions de Newmont Corp.

L’exposition aux titres des grandes entreprises américaines du secteur des technologies continue de diminuer chez Hexavest. Les investissements dans Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) et Apple ont baissé de 10 à 20 %, selon le titre, pour le deuxième trimestre de suite. La firme a aussi abaissé de 15 à 20 % ses participations dans d’autres grandes entreprises américaines comme Johnson & Johnson, JP Morgan, Target et Procter & Gamble.

Les grands investisseurs institutionnels sont tenus de déclarer à la Securities & Exchange Commission à tous les trimestres le contenu de leurs portefeuilles d’actions qui sont vendues sur les marchés américains. Les titres de nombreuses entreprises canadiennes et québécoises se négocient aux États-Unis, ce qui rend intéressants les documents déposés par les institutionnels québécois. Ces déclarations sont surveillées afin d’obtenir des signaux révélant où les grands investisseurs identifient des valeurs. Les documents portant sur le troisième trimestre 2021 ont été déposés dans les derniers jours, ce qui permet de voir comment les grands investisseurs de la province se sont positionnés pour l’automne.