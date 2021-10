L’entreprise montréalaise Thérapeutiques Repare lève près de 100 millions US en capital avec la réalisation d’une seconde émission d’actions sur le marché boursier NASDAQ, aux États-Unis.

Martin Vallières La Presse

Cette entreprise qui développe des thérapies anticancéreuses ciblées sur la réparation des dommages à l’ADN génomique avait réalisé sa première émission d’actions lors de son inscription au NASDAQ en juin 2020. Cette émission vendue à 20 $ US par action lui avait rapporté en tout 253 millions US en capital frais.

Cette fois-ci, avec une nouvelle émission de 4 millions d’actions à 22 $ US, assortie d’une option pour 600 000 actions additionnelles, Repare prévoit recueillir de 88 à 100 millions US en capital frais afin de gonfler sa réserve de liquidités et d’actifs financiers monnayables à très court terme.

Cette réserve avait été comptabilisée à hauteur de 301 millions US en date du 30 juin dernier, au terme du deuxième trimestre de l’exercice 2021.

De l’avis des hauts dirigeants de Repare, cette réserve de liquidités rehaussée aux environs de 400 millions US permettra à l’entreprise de financer la continuité de ses travaux de recherche et développement (R et D) au cours des deux prochaines années.

À l’instar de la plupart des entreprises de son niveau en R et D de thérapies médicales très pointues, les activités de Repare à Montréal et chez sa filiale établie à Cambridge, ville voisine de Boston, demeurent largement déficitaires. Par conséquent, Repare est encore en cycle de forte consommation de capital, ou cash-burn rate, dans le jargon financier, à raison de 26 millions US par trimestre, selon ses plus récents résultats publiés à la mi-août.

« Sur la base de notre utilisation prévue du produit net de cette offre [d’actions] et de nos liquidités existantes, nous estimons que ces fonds seront suffisants pour financer les dépenses d’exploitation et les dépenses d’investissement requises au moins jusqu’en 2023 », indique la haute direction de Repare dans le prospectus de l’émission d’actions menée par les firmes new-yorkaises Morgan Stanley et Goldman Sachs, et donc La Presse a obtenu copie.

Entre-temps, sur le marché boursier NASDAQ, les investisseurs ont plutôt bien accueilli la confirmation de cette deuxième émission d’actions réalisée par Repare en seulement 18 mois d’intervalle.

Jeudi, ils ont poussé ses actions en hausse significative de 7 % en cours de séance, à un peu plus de 25 $ US par action, faisant alors repasser la valeur boursière totale de Repare au-dessus des 900 millions US.

Les actions de Repare ont terminé en hausse de 5,9 % à 24,80 $ US, soit deux dollars de plus que le prix de l’émission confirmé jeudi.

Il s’agit aussi d’une valorisation encore très inférieure au sommet de 42 $ US par action atteint par Repare en janvier dernier, peu après son inclusion à l’indice « NASDAQ Biotechnology », et au septième mois de son inscription à la cote du marché boursier NASDAQ.