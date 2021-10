Portfolio

Planification financière

Respecter son budget, coûte que coûte

Lorsque Hudson Jean-Michel est arrivé d’Haïti à 14 ans avec son père et ses frères, il a rapidement dû prendre ses responsabilités et travailler, notamment comme camelot pour La Presse. Il a appris très jeune à dépenser selon ses moyens. Depuis 2003, il fait son budget et il a acheté une première propriété en 2004. Il investit maintenant aussi en Bourse. Celui qui vient d’avoir 50 ans prévoit arrêter de travailler dans trois ans pour être plus présent à la maison pour ses enfants de 8 et 5 ans. « C’est vraiment ma priorité aujourd’hui. »