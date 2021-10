Affaires

Commerces de détail

Le Montréal souterrain au plus bas

Station de métro McGill. Lundi midi. La boutique 5e Avenue, spécialisée dans les vêtements pour hommes, est vide de clients, mais remplie… d’étalages de chemises à prix réduit. Juste en face, au tailleur nettoyeur BleuBlanc, on ne fait pas la file non plus. Comme bien d’autres, ces commerces situés dans le « Montréal souterrain » souffrent de l’absence des travailleurs et de la diminution de la fréquentation du métro.