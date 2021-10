Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Isabelle Massé La Presse

Le titre

La conciliation même en usine

Groupe LG Cloutier vient d’obtenir le sceau Concilivi, qui souligne l’engagement dans la conciliation famille-travail. Une telle certification est plutôt inhabituelle pour un manufacturier. « La conciliation est difficile sur les chaînes de production », note Valérie Rancourt-Grenier, directrice, ressources humaines et marketing, de Groupe LG Cloutier. « C’est un milieu au fonctionnement très conservateur. Imaginez amener des horaires flexibles dans un milieu d’horaires fixes ! » Depuis quelques années, Valérie Rancourt-Grenier a fait de la conciliation famille-travail un but à atteindre dans cette entreprise familiale de L’Islet et Neuville où travaillent 120 personnes, dont 80 en usine. « On est une entreprise de relève, dit-elle. Je travaille avec mon père et mes deux frères. On a de jeunes enfants. Ça allait de soi de mettre ça de l’avant. Si on est en mesure d’en profiter, pourquoi pas nos employés de l’usine ? Ça devient une mesure équitable. Il y a des embûches. C’est difficile de gérer des horaires flexibles, mais les employés sont tellement contents. »

Le geste

Un chalet pour tous

PHOTO FOURNIE PAR HUMANIFY Chalet dans les Laurentides mis à la disposition des employés de Humanify

La firme de recrutement Humanify invite, depuis le début d’octobre, ses 50 employés à travailler au chalet. Elle loue pour deux mois une maison dans les Laurentides à cet effet. Le but ? « Amplifier l’esprit de collaboration […], offrir un avantage en plus aux membres de l’équipe pour qu’ils profitent de l’expérience chalet et stimuler l’échange et le travail collectif dans un lieu qui casse la routine », lit-on sur LinkedIn. Cette initiative rejoint celle de l’agence de publicité numérique Republik, qui a mis à la disposition de ses employés un chalet et un bureau en pleine nature à Tremblant en août 2020. Le bureau est par la suite devenu permanent. Humanify compte déjà répéter l’expérience. « Nous avons mis en place des règles sanitaires strictes pour assurer un cadre sécuritaire pour tout le monde, a écrit le PDG Patrick Dubois à La Presse. Le chalet peut contenir jusqu’à 14 personnes, mais on en autorise uniquement sept à la fois. Un passeport vaccinal est obligatoire pour pouvoir réserver des jours au chalet. Les gens doivent apporter leurs literies et oreillers. De plus, une personne responsable du ménage a été engagée pour assurer des lieux propres. Un calendrier interne est disponible et il est suivi rigoureusement par notre responsable RH. »

Le truc

La vie comme un fonds diversifié

Pour Thasunda Brown Duckett, PDG de TIAA (assurances et fonds de placement américains), la conciliation famille-travail est un leurre. Elle calibre donc consciemment chaque aspect de sa vie en se donnant la permission de revoir chaque pourcentage de temps accordé selon les urgences ou devoirs. « Comme la Bourse, il y aura de la volatilité, illustre-t-elle. Donc, je me donne la chance de calibrer mon horaire. Mes enfants n’ont pas mon attention 100 % du temps, peut-être 30 % du temps. Mais ce pourcentage croît quand ils ont besoin de moi. Comme avec un portfolio diversifié, ne vous attendez pas à surperformer dans tous vos investissements chaque jour. Je ne suis peut-être pas la meilleure maman, mais je suis une très bonne mère. Au quotidien, comme PDG, je ne sens peut-être pas que j’opère de façon optimale, mais à la longue, je suis une très bonne leader. »

Source : CNN Business

Le chiffre

3

C’est le nombre de jours de congé payés accordés en Nouvelle-Zélande aux femmes qui perdent un enfant par fausse couche. Ce nombre est de 2 en Australie. Ces politiques gouvernementales sont en vigueur depuis le printemps dernier. C’est un message fort envoyé à la société et aux organisations, selon la coach pour les travailleuses avec des problèmes de fertilité Emma Menzies, qui souhaite que l’infertilité devienne un sujet moins tabou en milieu de travail.

Source : Forbes

La citation

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Réjean Nadeau, ancien PDG d’Olymel

Soyez attentifs à vos collègues, souriez, questionnez votre attitude et votre façon de diriger, ouvrez-vous aux changements : ils seront tantôt technologiques et feront évoluer notre modèle d’affaires ; tantôt vous verrez notre vieux modèle présentiel devenir hybride ; tantôt la voie de la croissance et du développement provoquera encore et à nouveau des chocs sur l’organisation et finalement, la direction connaîtra un nouvel essor sous une nouvelle gouverne. Ce sont autant de défis que je vous sais capables de relever, telle une famille tissée serré. Réjean Nadeau, PDG d’Olymel mort le 14 octobre, dans une lettre adressée aux membres de la direction et aux employés

Le truc

Moins d’heures par semaine

Un grand nombre de travailleurs islandais (soit 1 % de la population active du pays) ont participé à une étude sur les effets d’une semaine de travail plus courte. Certains ont expérimenté des semaines avec congé le vendredi. D’autres, des journées de travail avec une heure en moins. Le constat, selon Bloomberg, qui a interviewé quelques travailleurs à l’essai ? Un ajustement fut nécessaire au départ tant pour les employeurs que pour les salariés, mais autrement, on a noté une augmentation de la productivité, plus d’attention pendant l’exécution des tâches, des réunions plus courtes et plus efficaces, une hausse de la qualité de vie, moins de journées de maladie écoulées, plus de temps pour des projets personnels et un bonheur au travail augmenté.

Source : Bloomberg