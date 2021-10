Affaires

Une pénurie de conteneurs ou un problème de congestion ?

Les ruptures de stock, les retards de livraison, la flambée des coûts de transport et les autres problèmes provoqués par les difficultés à trouver des conteneurs pour importer des produits sont fréquemment au cœur de l’actualité. Mais si les boîtes métalliques se font rares, ne suffirait-il pas d’en fabriquer plus pour régler le problème ? En y regardant de plus près, ce n’est pas leur nombre qui est la principale cause du problème.