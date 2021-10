Techno

Testé : barre de son LG SP9YA

De l’or en barre

À part son prix élevé et quelques tracas à l’installation, on ne trouve pas grand-chose à reprocher à la barre de son LG SP9YA. Avec ses 520 watts, ses sept haut-parleurs et son caisson d’extrêmes graves, elle est aussi compétente pour rehausser la qualité sonore de votre télé que pour écouter de la musique, avec à peu près toutes les méthodes de connexion existantes en 2021.