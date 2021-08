Le nouveau projet de règlement de zonage de Laval empêche la construction d’habitations au populaire Marché 440 pour des raisons de santé publique tout en l’autorisant juste en face au Carrefour Laval.

André Dubuc La Presse

Le Marché 440 à Laval, propriété de la famille de Jean Rizzuto, a dévoilé lundi les grandes lignes d’un projet intégré de 300 millions de dollars qui ne peut être lancé tant que le projet d’un nouveau règlement de zonage continuera d’en exclure la fonction habitation.

« Les plans d’architectes sont prêts, mais on attend que le nouveau zonage soit modifié pour lancer les travaux d’ingénierie, explique au téléphone Alexandra Rizzuto, présidente du Marché 440. Les travaux détaillés d’ingénierie sont une condition essentielle pour présenter une demande de permis à la Ville. Ces travaux peuvent coûter 1 million, alors vous comprendrez que nous voulons nous assurer d’avoir le zonage souhaité avant de les lancer. »

L’Aparté au Marché accueillerait, en plus du marché de produits maraîchers, 1250 logements construits en hauteur, le tout dans un espace piétonnier comprenant des espaces verts, des lieux culturels. Les architectes sont Provencher Roy.

Le zonage actuel permet la construction d’habitations, mais pas le projet de nouveau zonage actuellement à l’étude.

Dans un article du Journal de Montréal paru le 16 août, le vice-président du comité exécutif, Stéphane Boyer, qui remplace Marc Demers comme chef du parti Mouvement lavallois, a expliqué que des études soutiennent qu’il n’est pas dans les meilleures pratiques de permettre la construction d’habitations près d’une autoroute au chapitre de la santé publique. Mais il ne fermait pas la porte à une modification de zonage.

En face, oui

Curieusement, le nouveau règlement de zonage permet la construction d’habitations au Carrefour Laval, juste de l’autre côté de l’A440, en face du Marché. C’est du moins ce qu’affirme le Marché dans son mémoire déposé à la Ville de Laval.

« Le SADR de Laval indique une aire d’affectation Commerce Régional (CR) qui regroupe les propriétés qui longent l’autoroute 440 Ouest du côté nord, entre l’autoroute 15 à l’est et le Boulevard du Curé-Labelle (Route 117) à l’ouest, et dont les usages pouvant y être projetés n’incluent pas l’usage Habitation, tandis que du côté sud, l’affectation est Multifonctionnelle ou Urbaine, comprenant plusieurs usages, allant du Commerce à l’Habitation. Il apparaît surprenant que les affectations ne soient pas les mêmes de part et d’autre de l’autoroute 440 considérant que le contexte est similaire. La bande nord-sud, de part et d’autre de l’autoroute Jean-Noël Lavoie, à la hauteur du marché, permet l’usage Habitation, sauf pour ce qui est de l’îlot que constitue le Marché. »

Le président de l’Association des marchands du Marché 440 et propriétaire de la Fromagerie des Nations, Pierre Francœur, soutient le projet de 330 millions. « Les commerçants ont beaucoup investi pour améliorer l’offre de produits alimentaires québécois et s’adapter à l’arrivée d’une nouvelle clientèle provenant des ensembles résidentiels aux environs du Marché 440. Nous sommes enthousiastes à l’idée de participer à cette nouvelle phase de développement pour notre marché », a-t-il dit dans un communiqué.

« Le développement multifonctionnel du Marché 440, en plus de participer concrètement à l’atteinte des objectifs de la Ville de Laval en matière d’urbanisme, s’ancre parfaitement dans les nouvelles tendances urbanistiques et environnementales. On parle beaucoup de la “ville en 15 minutes” et de la mobilité active : c’est exactement ce qu’on retrouve dans L’Aparté au Marché », de dire l’urbaniste associé au projet, Sylvain Gariépy, vice-président de la firme d’urbanisme BC2, dans le même communiqué.