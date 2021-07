Les enchères concernaient le spectre de la bande 3500 mégahertz, qui fonctionne bien dans les zones urbaines denses et les marchés ruraux spacieux, ce qui en fait un véhicule idéal pour les réseaux 5G.

Le gouvernement fédéral a récolté 8,9 milliards dans le cadre de ses plus récentes enchères pour de nouvelles fréquences sans fil. Deux importants joueurs québécois, Vidéotron et Cogeco – qui songe à une possible percée dans la téléphonie mobile – ont conjointement dépensé environ 1,3 milliard.

Julien Arsenault La Presse

Au total, 15 entreprises ont décroché les licences dans le cadre des enchères ayant pris fin le 23 juillet. Celles-ci concernaient le spectre de la bande 3500 mégahertz, qui fonctionne bien dans les zones urbaines denses et les marchés ruraux spacieux, ce qui en fait un véhicule idéal pour les réseaux 5G.

« C’est probablement le montant le plus important dépensé pour des enchères de spectre sans fil », a expliqué à La Presse une source de l’industrie qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement.

Au total, Cogeco a allongé 291 millions pour des licences au Québec ainsi que dans le sud de l’Ontario. De son côté, Vidéotron, le montant est de 830 millions. Dans le passé, la principale filiale de Québecor avait songé à une expansion de ses activités de téléphonie mobile dans d’autres provinces. L’entreprise a mis la main sur des licences dans des provinces comme la Colombie-Britannique ainsi que l’Alberta.

C’est Rogers qui a offert le montant le plus important, avec 3,3 milliards, devant BCE, à 2 milliards.

« L’un des objectifs de ces enchères était de permettre aux petits fournisseurs et aux fournisseurs régionaux d’acquérir une proportion beaucoup plus importante de spectre, a souligné le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, dans un communiqué. Cet objectif a été atteint. »

Les 8,9 milliards obtenus par Ottawa sont largement supérieurs aux estimations des analystes financiers, qui tablaient sur un montant oscillant entre 3 milliards et 4 milliards. Certains craignent que les prix payés viennent gonfler la dette de certaines entreprises et ainsi limiter leur capacité à continuer d’investir dans leurs réseaux.