Ces derniers temps, on parle abondamment de l’« après-COVID-19 ». En matière de ressources humaines, le sujet est d’actualité et les employeurs ont du mal à prendre position sur la question. En juin dernier, le gouvernement du Québec s’est prononcé en faveur d’une période de télétravail « partielle » où les employés de l’État pourront demeurer en télétravail à raison de deux à trois jours par semaine.

Cyril Vulgarides Président de l’entreprise Technologia

La première question à se poser, en tant qu’employeur, serait d’établir comment son organisation peut devenir compétente pour gérer ces nouvelles adaptations du monde professionnel. Les employeurs souhaitent attirer, faire progresser et retenir leurs employés performants. À mon avis, l’attraction et la rétention des employés se trouvent dans la formation et le développement des compétences de ceux-ci. Vous voulez attirer et retenir vos meilleurs talents ? Outillez-les pour qu’ils puissent collaborer, provoquer le changement et accroître leurs compétences interpersonnelles et professionnelles.

Bien sûr, chers employeurs, vous vous demandez quelle sera la clef du succès, vous qui souhaitez conserver l’esprit d’équipe, la motivation de vos employés et la culture que vous avez mis tant d’années à bâtir. Ici encore, la réponse se trouve dans un appui structurant et continu en matière de formation.

Votre capacité à les outiller = performance

Ça ne sera plus comme avant et on ne retournera pas en arrière : les employeurs ne peuvent plus ignorer cette nouvelle formule de télétravail complète ou hybride, d’autant que certains experts laissent présager la possibilité d’une quatrième vague de COVID-19. Ces évènements exigent une adaptation des employés à ce nouveau mode, mais surtout, une nécessité pour eux d’être encadrés différemment. Les employeurs devront fournir tous les outils nécessaires à leurs employés, même à distance, en plus de s’assurer du développement adéquat de leurs compétences.

Offrir des formations simplement pour offrir des formations ne tient plus la route. Votre organisation doit maintenant devenir performante et compétente dans l’attraction des meilleurs candidats.

En outre, nombre d’études ont clairement démontré que le développement des compétences est un élément d’attraction et de rétention fort chez les employés, notamment pour la progression de leur carrière ou encore pour répondre à un besoin de requalification. Les employés devront apprendre à conserver le contact avec leurs collègues et à alimenter cette synergie d’équipe si importante au rendement d’une organisation. Toutefois, encore faut-il leur donner les outils pédagogiques pour survivre à cette adaptation.

Vous me direz que ces nouveaux modes de travail ont des inconvénients. Vous avez raison, trop peu de gens osent en parler : perte de l’esprit de corps, ralentissement de la dynamique de groupe, dilution du sentiment d’appartenance, dissociation entre ses propres performances et celles du groupe, etc. Une fois de plus, ces éléments sont des faits. Il n’en demeure pas moins que la responsabilité revient à l’employeur d’alimenter et de valoriser la croissance personnelle et professionnelle des membres de l’équipe.

N’oubliez pas que l’employé doit d’abord sentir qu’il a du succès et se sentir valorisé avant de pouvoir contribuer au mieux au rendement de votre entreprise. Formez vos employés, ils se sentiront partie prenante de ce succès qui doit demeurer collectif.

Le télétravail vous permettra de recruter du personnel de partout, sans égard à son emplacement géographique, mais plutôt à ses compétences et à son esprit d’équipe. Formez vos employés et ils deviendront rapidement vos ambassadeurs et des alliés fidèles pour votre croissance. La formation fait partie de la solution afin de conserver une culture d’entreprise forte, mais après tout, elle n’a de sens que si elle comble les besoins de l’entreprise pour asseoir ses performances.

Alors, comment ferez-vous progresser vos talents ?