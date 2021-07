Entreprises

Bank of America réduit ses réserves et voit son bénéfice plus que doublé

(New York) Bank of America a plus que doublé son bénéfice au deuxième trimestre grâce notamment à la réduction de réserves mises de côté en début de pandémie, mais a vu son chiffre d’affaires reculer en raison de la baisse des taux d’intérêt.