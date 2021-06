La Chambre des notaires, l’Association professionnelle des notaires du Québec et l’Union des notaires du Québec mettent en garde les consommateurs contre l’achat de testament en ligne, qui donne un faux sentiment de sécurité et peut causer plus de tort que de bien.

Isabelle Dubé

La Presse

« Des fois, on voit des situations où les gens ont rempli les testaments en ligne et ça posait plus de problèmes que s’ils n’avaient pas eu de testament », a affirmé Me Hélène Potvin, présidente de la Chambre des notaires du Québec, à La Presse.

Il suffit de taper « testament en ligne » sur un moteur de recherche pour trouver des offres alléchantes, que ce soit 279 $ chez Neolegal, 50 $ chez DocLegal et même 39,95 $ chez LegalWills.

Bien que ces prix semblent plus bas que les testaments traditionnels faits avec un notaire en chair et en os, le public n’y gagne pas, affirment la Chambre des notaires, l’Association professionnelle des notaires du Québec et l’Union des notaires du Québec.

Car un testament qui n’est pas inscrit au registre de la Chambre des notaires du Québec devra être validé après le décès, comme un testament écrit à la main, et cette procédure coûte de 1000 $ à 2000 $. De plus, le prix d’un testament traditionnel avec les conseils d’un notaire varie de 219 à 425 $ selon le notaire et la région du Québec, comme l’indiquait notre collègue Marie-Eve Fournier récemment.

Willful précise d’ailleurs qu’il faudra payer 349 $ si on veut que le testament soit enregistré auprès de la Chambre des notaires.

Cette dernière souligne que le faux sentiment de sécurité d’avoir fait un testament peut entraîner des répercussions non souhaitées après le décès. « On a l’impression qu’on a un testament, qu’on est protégé, qu’on a bien choisi nos héritiers, alors qu’il y a une forte probabilité que ce ne soit pas exact, parce qu’on n’a pas eu d’information en lien avec notre situation personnelle. Comment va s’appliquer le testament ? On n’est pas certain », précise la présidente de la Chambre des notaires.

Le danger, c’est que vous n’ayez pas eu connaissance de toutes les conséquences de vos choix. Par exemple, vous léguez un chalet à votre fille, mais les impôts vont être payables par les autres enfants. Est-ce vraiment ça que vous vouliez ? Me Hélène Potvin, présidente de la Chambre des notaires

Le notaire a aussi l’obligation de conserver vos informations de façon sécuritaire et d’enregistrer le testament au registre de la Chambre des notaires du Québec. Est-ce que le testament fait en ligne pourrait se perdre ? « On ne le sait pas, affirme Me Potvin. On ne sait pas ce qui peut se passer avec les données confidentielles et ce qui se passera si l’entreprise est vendue. On n’a aucun contrôle. »

Pour ceux qui sont rebutés par le prix d’un testament traditionnel, Me Hélène Potvin suggère d’avoir à tout le moins une consultation avec un notaire, qui pourra vous dire comment le Code civil du Québec va régler votre situation si vous ne faites pas de testament.