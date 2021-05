Portfolio

Femmes en finance

Au cœur d’une crise sans précédent

Plus de 10 000 appels en rapport avec la COVID-19. Près de 1 milliard de dollars d’aide financière d’urgence accordée par l’entremise de plus de 1200 interventions autorisées grâce au Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). Sylvie Pinsonnault, première vice-présidente, stratégies et solutions d’affaires, chez Investissement Québec, peut certainement affirmer qu’elle a, avec son équipe et ses collègues, eu un impact sur la vie de nombreux entrepreneurs.