Cela aura pris plus de trois ans, mais la nouvelle deviendra officielle sous peu. La famille Saputo se portera acquéreur du 1000, De La Gauchetière Ouest, l’un des principaux gratte-ciel au centre-ville de Montréal, a appris La Presse.

André Dubuc

La Presse

La transaction, effectuée par Jolina, holding familial des Saputo, se fait avec le concours de ses partenaires habituels : Groupe Mach (Vincent Chiara) et Borsa (Giuseppe Borsellino, beau-frère de Lino Saputo père).

L’offre d’achat a été acceptée par le vendeur Ivanhoé Cambridge, filiale de la Caisse de dépôt. Les conditions préalables à la vente ont toutes été remplies. La transaction n’est toutefois pas encore notariée, selon ce que La Presse en sait. On ne connaît pas le prix de vente pour le moment.

Ce n’est pas d’hier que les parties discutent du sort de la propriété. En novembre 2017, La Presse rapportait que le processus de vente avait été suspendu après que la Caisse s’était brouillée avec l’Archevêché de Montréal, propriétaire du terrain sur lequel est érigé le gratte-ciel. Les deux parties ne parvenaient pas à s’entendre sur ce qu’on devait faire avec l’emphytéose : le prolonger ou le revendre à la Caisse.

D’après nos informations, il reste 47 ans à courir au contrat d’emphytéose.

Joint au téléphone, Groupe Mach n’a pas voulu commenter.

Nous nous sommes entendus sur une promesse d’achat d’un investisseur québécois, le Groupe Mach, pour la vente de l’immeuble de bureaux du 1000, De La Gauchetière, sujette à la clôture de la transaction en cours. Gabrielle Meloche, porte-parole d’Ivanhoé Cambridge

« Nous avions annoncé en 2019 le début d’un important pivot de notre portefeuille. Ce pivot consiste d’une part à réduire notre empreinte dans les catégories d’actif surpondérées, dont les centres commerciaux et les immeubles de bureaux, et de l’autre à augmenter nos investissements dans les secteurs du résidentiel et de la logistique », a fait savoir le bras immobilier de la Caisse de dépôt.

Du même souffle, Ivanhoé annonce une entente pour la vente du Mayfair Shopping Centre situé à Victoria, en Colombie-Britannique. La transaction sera finalisée prochainement.

Saputo, premier propriétaire de bureaux au centre-ville

Avec cette acquisition, nous confirme Andrew Cross, éditeur du magazine spécialisé Espace Montréal, la famille Saputo deviendra le plus important propriétaire de bureaux au centre-ville, soufflant la première place au fonds de placement immobilier Allied, propriétaire notamment du 700, De La Gauchetière Ouest, et devant Ivanhoé Cambridge, qui a longtemps détenu la première position.

Le consortium Mach-Borsa-Jolina possède déjà la Tour CIBC, au 1155, boulevard René-Lévesque Ouest, Le 1100, boulevard René-Lévesque, 50 % de l’édifice Sun Life et la Tour de la Bourse, au 800, place Victoria. Le trio détenait conjointement environ 4 millions de pieds carrés de bureaux au centre-ville de Montréal.

Le 1000 se démarque de la masse des immeubles de bureaux par sa qualité (l’un des rares immeubles AAA à Montréal avec le 1250, boulevard René-Lévesque Ouest), son emplacement (connecté au métro et à la gare Centrale) et son envergure (dans le club des tours de bureaux tournant autour de 1 million de pieds carrés).

Érigée de 1988 à 1992, la tour de 51 étages a été construite par et pour la firme de génie qui portait alors le nom de Lavalin. Elle est tombée dans le giron de BCE, par l’entremise de sa filière Telereal. La Caisse l’a racheté en 2002 pour un peu moins de 200 millions.