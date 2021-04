Le siège social du Groupe KO occupera la totalité des bureaux d’un nouveau complexe de 105 millions

Le groupe télévisuel KO, associé aux populaires vedettes Véronique Cloutier et Louis Morissette, déménagera son siège social au Novia, au 300, place Charles-Le Moyne, dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil. L’entreprise médiatique et ses filiales y occuperont 25 000 pi2 au deuxième étage.

Les divisions du Groupe KO sont actuellement éparpillées dans la région montréalaise. « Nous plongeons avec fébrilité dans cette aventure immobilière où nous prenons part à la planification de l’aménagement de nos futurs bureaux », s’enthousiasme son président, Louis Morissette, dans un communiqué publié ce lundi.

La rencontre entre le promoteur et KO s’est faite par l’entremise d’un architecte. Les deux parties se sont rapidement trouvé des atomes crochus et ont conclu une entente de partenariat.

Le projet mixte de 273 logements locatifs est signé LSR GesDev, d’Annie Lemieux, en collaboration avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ et des investisseurs privés. Réalisés par Pomerleau, les travaux de l’immeuble de 20 étages commenceront à l’été, et la livraison est prévue à partir de juillet 2023.

Le développement du centre-ville de Longueuil, j’y crois. Nous sommes à 10 minutes de marche du métro, des bureaux de la SSQ et du campus de l’Université de Sherbrooke. Les bistros de la rue Saint-Charles sont à côté. La salle de spectacle qui s’en vient et la venue annoncée du REM [Réseau express métropolitain]. Le secteur n’a rien à envier au Quartier DIX30. Annie Lemieux, présidente de LSR GesDev, en entrevue

« La fenêtre de marché est favorable pour cette classe d’actif dans ce secteur géographique, et nous tenions à consolider notre portefeuille dans cette zone en plein développement », a fait savoir Normand Bélanger, PDG du Fonds immobilier FTQ, dans un communiqué.

Issu du Groupe LSR, le groupe bâti par feu Serge Lemieux à partir de 1969, LSR GesDev est un promoteur bien connu dans la région de Montréal. On lui doit la réalisation des tours tout en bois Arbora, dans le quartier Griffintown, à Montréal. Avec ses 273 logements, Novia constitue le plus important projet en une seule phase de l’histoire de LSR GesDev, indique Mme Lemieux.

La Rive-Sud n’a pas de secret pour Mme Lemieux et LSR, dont les bureaux sont situés rue Riverside, à Saint-Lambert. Dans cette ville, ils ont réalisé dernièrement les condos Vic & Lambert et les appartements Loggia. Avec le Novia, LSR gérera un parc de près de 700 logements locatifs dans le secteur Saint-Lambert–Longueuil.

Logements plus grands

Comme tous les promoteurs, Annie Lemieux a ajusté sa proposition à la réalité pandémique. Tous équipés d’un balcon et de climatiseur, les logements proposés sont légèrement plus vastes que ceux des projets antérieurs et le nombre d’appartements de plus d’une chambre a été augmenté. La typologie des logements se présente comme suit : 23 studios, 86 appartements d’une chambre, 127 de deux chambres et 37 de trois chambres. Parmi ces derniers, quatre prendront la forme de maison en rangée. Les superficies vont de 465 pi2 à 1465 pi2. Les loyers mensuels exigés s’élèveront de 2,25 $ à 2,30 $ le pied carré.

Autre changement notable, chaque logement aura son espace bureau. Un local pour le travail partagé est prévu dans les services communs : salon, salle de yoga, salle de cinéma, gymnase et piscine intérieure. Deux terrasses communes sont aussi prévues : l’une au huitième étage et l’autre au sommet de la tour.

LSR GesDev a acheté en avril 2019 le terrain de 76 500 pi2 qui était jusqu’alors occupé par le salon mortuaire Urgel Bourgie.