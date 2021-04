Si vous aimez le suspense, ne lisez pas ce qui suit.

Paul Journet

La Presse

Il n’y aura pas d’élections printanières. Le NPD ne renversera pas le gouvernement libéral minoritaire. Son chef Jagmeet Singh ne peut pas provoquer des élections printanières la même journée où il dit que la pandémie en Ontario est assez grave pour invoquer la Loi fédérale sur les mesures d’urgence.

Par contre, tout se met en place pour des élections à l’automne.

En lisant le budget, deux choses sautent aux yeux.

D’abord, plusieurs mesures rallieront les néo-démocrates et séduiront leur électorat.

PHOTO PATRICK DOYLE, REUTERS Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Ensuite, tout s’organise pour une offensive préélectorale cet été, en distribuant les chèques pour que les gens soient aussi heureux que possible en septembre, au cas où, qui sait, une élection devait survenir…

Fidèle à son habitude, le NPD n’avait pas posé de conditions fermes en échange de son appui. Quelques mesures devraient les contenter. Ottawa prolonge aussi les prestations d’urgence pour les étudiants, les proches aidants et les travailleurs non admissibles à l’assurance-emploi, en plus des prestations de maladie de l’assurance-emploi, qui passeront de 15 à 26 semaines.

Les libéraux réalisent leur promesse de taxer les produits de luxe – auto, bateau ou avion de plus de 100 000 $. Et de nouvelles sommes sont aussi prévues en logement.

Grâce à cela, le NPD pourra permettre sans gêne l’adoption du budget de la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

D’ailleurs, malgré le chamaillage devant les caméras, la collaboration entre les deux partis est très bonne depuis le début de la pandémie, m’indique-t-on.

Les adversaires du NPD l’accuseront de s’être « vendu pour pas cher ». Mais les néo-démocrates pourront répliquer qu’ils ont été « l’adulte dans la pièce ». Grâce à eux, on évite une dangereuse campagne électorale ce printemps en pleine troisième vague de la COVID-19.

Bien sûr, le NPD hurlera en lisant certains passages, comme celui sur un régime pancanadien d’assurance-médicaments. Les libéraux en parlent depuis plus de 20 ans, sans que rien ne bouge. Leur engagement se limite à « travailler avec les provinces », même si elles n’en veulent pas. Qu’elles se rassurent : ce n’est pas pour demain…

Par contre, une autre vieille promesse est sur le point de se concrétiser. Le réseau national de garderies vient d’être mis sur la voie rapide. Le gouvernement Martin voulait la mettre de l’avant avant d’être défait en 2006.

Cette fois semble la bonne. Même Bay Street est désormais en faveur de cette mesure inspirée par le modèle créé par le gouvernement péquiste à la fin des années 1990.

Ce sera particulièrement populaire dans la région de Toronto, où la facture médiane pour les parents s’élève à 18 900 $ annuellement.

* * *

L’automne dernier, Mme Freeland promettait un plan de relance de 70 à 100 milliards. Il sera finalement de 101 milliards. Cela fait beaucoup d’annonces, et les libéraux se feront un plaisir de les détailler une à une dans les prochaines semaines.

Les aînés de 75 ans et plus recevront un chèque de 500 $ en août, grâce à une bonification de la Sécurité de la vieillesse. Puis ils se feront promettre une hausse annuelle de 766 $ dans un projet de loi qui pourrait bien devenir un engagement pour la prochaine campagne.

Que ces mesures soient électoralistes ou non, elles seront difficiles à attaquer. Plusieurs personnes – surtout des femmes, des gens à faible revenu et des jeunes – ont été happées par la pandémie. Pour elles, ces mesures relèvent de la nécessité.

En 2015, Justin Trudeau promettait un Canada plus souriant et juste. Ce slogan vieillissait mal, surtout après les trois enquêtes du commissaire à l’éthique contre lui. Le marketing politique a mené à des décisions ridicules, comme la création d’un poste de ministre responsable de la Prospérité de la classe moyenne. Mais la COVID-19 permet aux libéraux de vendre à nouveau leur empathie.

Les conservateurs craignent que les dépenses plombent les finances publiques. Pour y répondre, les libéraux – avec la caution de leur nouveau sous-ministre aux Finances, Michael Sabia – se donnent enfin une cible. En 2025-2026, le ratio dette/PIB serait de moins de 50 %, et le déficit se limiterait à 1,1 % du produit intérieur brut.

* * *

Le Bloc québécois restera sur sa faim, et des accrochages sont à prévoir avec le Québec.

Les bloquistes avaient deux conditions sine qua non pour appuyer le budget : hausser les transferts en matière de santé et rendre les 65-74 ans eux aussi admissibles à la bonification de la Sécurité de la vieillesse. C’est non et non.

Autre irritant, le gouvernement Trudeau s’entête à imposer des normes nationales pour les soins de longue durée ou la santé mentale.

On croyait que le Québec pourrait se consoler en recevant une compensation pour le réseau canadien de garderies. Mais surprise, ce chèque pourrait être assujetti à des conditions, a-t-on appris lundi.

Les libéraux ont intérêt à ne pas trop être pointilleux. Se mettre à dos le populaire gouvernement Legault n’est pas une stratégie gagnante. Surtout pas en lui donnant des leçons sur le programme qui lui sert pourtant de modèle.