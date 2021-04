La Fondation de la famille Lemaire lance un programme de bourses d’études pour les entrepreneurs établis qui souhaitent rehausser leurs compétences professionnelles en gestion.

Martin Vallières

La Presse

Pour sa première présentation, ce programme des « Bourses Lemaire » prévoit l’attribution de cinq bourses d’une valeur maximale de 25 000 $ à des entrepreneurs qui soumettent un projet d’études de niveau collégial ou universitaire visant à « mieux s’outiller pour faire face aux défis et aux ambitions de leurs entreprises ».

« Dans le milieu entrepreneurial au Québec, on voit encore un mélange de gestionnaires un peu plus autodidactes et d’entrepreneurs plus scolarisés. Néanmoins, ils ont parfois besoin d’acquérir des connaissances ou des compétences additionnelles pour renforcer leurs prises de décision et continuer de faire progresser leur entreprise », explique Alain Lemaire, cofondateur et président-directeur du conseil d’administration de la Fondation de la famille Lemaire.

Cette fondation, établie depuis 2002 par les trois frères Lemaire, qui étaient codirigeants de la papetière Cascades, a pour mission de soutenir des organismes ou des projets dans les domaines de la santé et de l’éducation d’affaires au Québec.

À partir d’un actif constitué d’actions de Cascades cédées par la famille Lemaire, la Fondation dispose d’un budget de l’ordre de 500 000 $ à 1 million de dollars par an pour des contributions à ses diverses priorités philanthropiques.

« Dans l’aide aux entrepreneurs, la Fondation est déjà très impliquée auprès d’organismes comme l’École d’entrepreneuriat de Beauce et l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke, avec son programme en gestion responsable », indique Alain Lemaire lors d’un entretien avec La Presse.

« Mais à la suggestion de jeunes administrateurs impliqués dans la Fondation, on a vu le besoin d’un programme d’aide financière aux entrepreneurs établis qui veulent acquérir une formation et des compétences additionnelles afin d’améliorer leur gestion et leur direction d’entreprise.

« D’ailleurs, ajoute Alain Lemaire, c’est quelque chose auquel nous aurions souhaité avoir accès, mes frères et moi, à certains moments de nos carrières d’entrepreneur et de dirigeant chez Cascades. »

Pour cette première édition des Bourses Lemaire, que l’on prévoit annuelles par la suite, les entrepreneurs intéressés ont jusqu’au 31 mai pour soumettre leur candidature. Les récipiendaires des cinq premières Bourses Lemaire seront annoncés le 15 juin.

Pour être admissibles, les candidats et candidates doivent répondre à trois conditions de base :

– être à la tête d’une entreprise, avec ou sans but lucratif, inscrite au Registre des entreprises du Québec ;

– jouer un rôle actif au sein de l’entreprise ;

– avoir été admis, être inscrits ou prévoir faire une demande d’admission et s’inscrire dans un programme d’études qualifié d’un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire au Québec.

Apprenez-en plus sur les Bourses Lemaire.