Dialogue a vu son action s’apprécier de 19 % à sa toute première séance à la Bourse de Toronto, ce qui a conféré une valeur de 925 millions à l’entreprise montréalaise de télémédecine.

Richard Dufour

La Presse

Le titre a clôturé à 14,26 $, mardi, après que son prix initial eut été fixé à 12 $ au terme de rencontres virtuelles organisées avec les investisseurs dans les dernières semaines.

« On est très heureux de la réaction du marché. Il y a un fort engouement pour ce qu’on fait. Le cours de l’action le démontre », commente le chef de la direction de Dialogue, Chérif Habib. « On avait un bon pressentiment que ça allait bien se passer en raison du feedback obtenu durant le roadshow », ajoute l’entrepreneur de 39 ans.

« On a reçu des commandes plus de 10 fois supérieures au nombre d’actions qu’on avait à vendre. On savait donc qu’il y avait un intérêt dans le marché. On est fiers de voir que le marché reconnaît le travail qu’on a fait. »

Chérif Habib a fondé Dialogue en 2016 en compagnie d’Anna Chif, chef des produits de Dialogue, et d’Alexis Smirnov, chef de la technologie.

Les principales lignes d’affaires de Dialogue sont la télémédecine, la santé mentale (programmes de gestion du stress, anxiété, troubles du sommeil, épuisement, deuil, troubles alimentaires, etc.) et les programmes d’aide aux employés.

Les employeurs peuvent offrir l’accès à la télémédecine à leurs employés et leurs familles par l’intermédiaire de régimes d’avantages sociaux. La plateforme de Dialogue permet de mettre en lien patients et médecins.

« On est maintenant un fleuron québécois un peu dans la même catégorie que Lightspeed et Nuvei. On est flattés de [rejoindre] leurs rangs, dit Chérif Habib. Maintenant que l’action peut être achetée par tout le monde, c’est sûr que ça met un peu de pression. Depuis aujourd’hui, mes parents sont maintenant actionnaires dans Dialogue. Je m’en réjouis et je vais travailler très fort pour assurer qu’ils obtiennent un bon rendement. »

Ce premier appel public à l’épargne permet à Dialogue de récolter une centaine de millions. Les acquisitions sont au cœur de la stratégie de croissance de l’entreprise, et c’est d’ailleurs pour se donner plus de moyens pour en effectuer qu’elle a décidé de faire le saut à la Bourse. Dialogue a réalisé trois acquisitions au cours des quatre dernières années.

« Elles ont été très prometteuses et ont déjà beaucoup ajouté à la valeur de la compagnie. On veut en faire plus, commente Chérif Habib. On a un bon pipeline de compagnies qu’on regarde de très près et avec lesquelles on discute. Il y a beaucoup de belles opportunités. »

Dialogue compte plusieurs centaines de clients de différentes tailles, comme la Financière Sun Life, Canada Vie, Desjardins, Beneva (La Capitale/SSQ), Lightspeed, Stingray, Industrielle Alliance, WSP et la Banque Nationale.

Les revenus totaux de Dialogue se sont élevés à 36 millions en 2020. La perte nette pour l’exercice a atteint 20 millions.

La Financière Sun Life, White Star Capital, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Diagram, Portag3 (Power Corporation, Banque Nationale, Intact, etc.) et Holtzbrinck sont tous des actionnaires institutionnels de Dialogue.