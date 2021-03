Affaires

Projet de loi 59

Les Métallos prédisent plus de morts et de conflits de travail

(Montréal) Le syndicat des Métallos prédit plus de morts et plus de conflits de travail, si le projet de loi 59 en santé-sécurité est adopté tel quel. Son mécontentement est tel qu’il préférerait le statu quo à la réforme présentée.