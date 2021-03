Une dizaine de municipalités du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont maintenant accès à un meilleur service cellulaire et internet, et il vient avec un petit plus : le signal est en partie relayé par une tour de télécommunications faite d’aluminium.

Hélène Baril

La Presse

Il s’agit d’une première pour le réseau de Bell Mobilité, qui met à l’essai une tour de télécommunications faite d’aluminium à 100 % plutôt que d’acier galvanisé.

« C’est le premier pylône d’aluminium certifié CSA-S37, qui est la norme de l’industrie des télécoms », dit celui qui l’a fabriqué, André Poulin, de Remac, fabricant de produits d’acier et d’aluminium.

L’idée est celle de l’Agence interrégionale de développement des technologies de l’information et des télécommunications, connue sous le nom d’AIDE-TIC, un organisme voué au développement des communications dans les communautés rurales.

En plus d’être un produit local, l’aluminium a plusieurs qualités que l’acier n’a pas, explique son coordonnateur, André Nepton. « Les tours d’aluminium sont résistantes à la corrosion, plus légères que l’acier et elles peuvent être installées dans des endroits difficiles d’accès sans recours à de l’équipement lourd », précise-t-il.

L’aluminium coûte plus cher que l’acier. Trois fois plus cher, précise le président de Remac. Mais quand on tient compte de sa légèreté, de sa résistance à la corrosion et de sa facilité d’installation, ça revient au même, dit André Poulin.

Bell Mobilité a accepté de faire le test. Sa première tour de télécommunications 100 % aluminium a été installée à Saint-Honoré, dans le secteur des Grands-Boisés.

« Bell participe au projet de recherche et développement avec l’AIDE-TIC au site Grands-Boisés, où nous étudierons entre autres la performance de la structure en matière de résistance à la corrosion et d’autres facteurs », confirme une porte-parole de l’entreprise, Vanessa Damha.

Nouvelle portion

La tour de Saint-Honoré fait partie d’une nouvelle portion du réseau de télécommunications qui permet à près d’un millier de résidences de 11 municipalités du Saguenay–Lac-Saint-Jean de profiter de communications cellulaires et internet améliorées. Le gouvernement du Québec et Bell Mobilité sont les principaux bailleurs de fonds du projet.

Si l’expérience est concluante, c’est un tout nouveau marché qui pourrait s’ouvrir aux transformateurs d’aluminium du Québec. « Bell nous a déjà parlé de quelques autres projets, et ça pourrait aussi intéresser les autres fournisseurs comme Rogers, Vidéotron ou Telus », anticipe André Poulin.

Les pylônes d’aluminium ne remplaceront peut-être pas tous ceux faits d’acier, mais ils pourraient être utilisés avantageusement dans des endroits particuliers, comme en bordure de la mer ou du fleuve, où l’humidité pose problème avec les structures d’acier.

Ça pourrait même intéresser Hydro-Québec, affirme le président de Remac, qui a déjà entrepris des démarches auprès de la société d’État.

Avec l’augmentation des besoins de communications, les tours cellulaires se multiplient et appellent l’innovation. En plus d’une tour faite d’aluminium, Bell Mobilité teste aussi une tour alimentée à l’énergie solaire pour les endroits éloignés sans accès à l’électricité. Il s’agit d’un projet mené en collaboration avec l’Université de Sherbrooke et le GIRAT, Gestion de l’inforoute régionale de l’Abitibi-Témiscamingue.