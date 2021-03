Avis aux entrepreneurs désireux de réellement prendre le virage techno : manifestez-vous, la Caisse de dépôt et placement du Québec est à la recherche d’une cinquantaine de PME pour les aider à implanter une culture d’affaires numérique.

Richard Dufour

La Presse

Peu importe le secteur d’activité, la pandémie fait réaliser que la capacité de comprendre et d’agir dans l’environnement numérique est plus essentielle que jamais. C’est pourquoi la Caisse annoncera ce mercredi la création de Repères numériques, un accompagnement destiné exclusivement aux PME québécoises.

Il s’agit d’un programme de 12 mois qui débutera à l’automne et dont l’objectif est d’apporter des changements durables au sein des entreprises.

« On souhaite outiller les dirigeants de PME sur les connaissances et les réflexes à développer, les actions à poser et les comportements à adopter pour faire face à l’environnement numérique d’aujourd’hui et pouvoir en tirer profit », explique Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des placements au Québec et de l’investissement durable.

Avant de lancer cette offensive, la Caisse dit avoir sondé des dirigeants de PME dans les derniers mois pour bien prendre le pouls de leurs besoins.

« Cela nous a amenés à développer un programme sur mesure qui se concentre sur l’adaptation des stratégies et des pratiques d’affaires dans un environnement numérique qui ne cesse d’évoluer », précise Kim Thomassin.

Le programme de la Caisse fixera des objectifs personnalisés, offrira un parcours pédagogique ciblé avec des activités collectives (ateliers, conférences, etc.), proposera un accompagnement par un coach d’affaires qui assistera les entrepreneurs et leur équipe dans la définition et l’implantation d’un plan d’action au sein de leur PME, et favorisera le réseautage et l’échange de meilleures pratiques entre entrepreneurs.

Des thèmes tels que l’évolution de la technologie et ses impacts, les comportements des consommateurs et l’expérience numérique des employés seront notamment abordés tout au long du parcours.

Les entreprises intéressées ont jusqu’au 9 avril pour remplir une demande d’admission, après quoi un comité procédera à la sélection des 50 PME.

Outre avoir la volonté d’implanter une culture d’affaires numérique, les conditions à remplir pour participer sont de générer un chiffre d’affaires de 5 à 35 millions, d’être rentable et de présenter des perspectives de croissance prometteuses.

L’idée derrière l’initiative est de renforcer l’écosystème québécois et de contribuer à bâtir des champions de l’économie numérique.

Et qui sait si les PME sélectionnées bénéficieront un jour d’un coup de pouce financier de la Caisse. Celle-ci s’est intéressée à des entreprises comme Lightspeed et Nuvei, par exemple, bien avant qu’elles se lancent en Bourse. Ces deux succès font rêver plusieurs entrepreneurs, et le plus grand investisseur institutionnel du Québec espère contribuer à la création d’autres licornes.

Si tout se passe bien, ce projet-pilote de la Caisse pourrait durer dans le temps et se reproduire tous les ans.