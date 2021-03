Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Isabelle Massé

La Presse

INITIATIVE

En route vers la parité

Lundi, lors de la Journée internationale des droits des femmes, les hommages aux femmes en entreprise de la part de dirigeants (et même de conjoints) se sont multipliés, notamment sur les réseaux sociaux. À cette occasion, Lavery a rappelé qu’elle était la première firme d’avocats au Canada à s’être engagée dans un processus pour atteindre la parité, avec l’aide de La Gouvernance au Féminin. C’était en 2017. Norton Rose Fulbright a suivi en 2018. « C’est un exercice continu, souligne Caroline Codsi, fondatrice de La Gouvernance au Féminin. Les organisations doivent mettre en œuvre les recommandations que nous leur avons faites et se mesurer à nouveau l’année suivante. Nous avons beaucoup de mal à attirer les cabinets professionnels, que ce soit les avocats ou les comptables. »

Une communication de Lavery nous apprend que depuis le 1er janvier 2020, 57 femmes ont été recrutées, ce qui correspond à 80 % des embauches. Et que parmi les huit nouveaux associés, cinq sont des avocates.

CITATION

Les PDG doivent mettre dans leurs enjeux stratégiques cet objectif de parité dans les cinq prochaines années. Si un PDG ne communique pas ses objectifs précis à atteindre, il ne passe pas de l’intention à l’action. C’est pour ça qu’on est encore à des décennies d’atteindre la parité. John Gallagher, cofondateur de L’effet A

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK John Gallagher, cofondateur de L’effet A

LE CHIFFRE

100 millions US

C’est la somme que Netflix dépensera au cours des cinq prochaines années pour assurer la diversité dans les films et les séries sur sa plateforme. Pour faire croître la diversité (femmes, Noirs, Autochtones, LGBTQ+…) devant et derrière la caméra, le diffuseur en continu américain compte travailler avec différents organismes. Selon une étude de la USC Annenberg Inclusion Initiative, la diversité dans les équipes créatives et des produits de Netflix est plus élevée que dans le reste de l’industrie cinématographique américaine, en ce qui a trait aux femmes et aux Noirs. L’entreprise reconnaît par contre que la communauté d’origine latine, les personnes handicapées et les membres de la communauté LGBTQ+ sont sous-représentés dans ses productions.

(Source : Variety)

PHOTO DAVID LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Netflix dépensera 100 millions US au cours des cinq prochaines années pour assurer la diversité dans les films et les séries sur sa plateforme. Pour faire croître la diversité (femmes, Noirs, Autochtones, LGBTQ+…) devant et derrière la caméra, le diffuseur en continu américain compte travailler avec différents organismes. Sur la photo : une scène du film Ma Rainey’s Black Bottom, produit par Netflix.

SOCIÉTÉ

Chut, la ménopause !

Un tiers des femmes qui ont des symptômes de la ménopause les taisent au travail, selon une étude de l’entreprise de télécommunications Vodafone réalisée auprès de 5000 femmes dans cinq pays (Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et Afrique du Sud). Et plus les symptômes commencent tôt (avant 45 ans), plus les femmes les masquent. Or, de plus en plus d’entreprises prennent en compte les inconforts liés à la ménopause pour répondre aux besoins de leurs employées. Elles proposent notamment des horaires flexibles, des espaces de travail privés climatisés et des programmes de conscientisation, rapporte The Guardian. « La ménopause rend inconfortable la vie au travail des femmes pendant plusieurs années. Il est donc important de les appuyer et de normaliser les différentes étapes de leur vie en en parlant ouvertement », dit Leanne Wood, chef des ressources humaines de Vodafone.

(Source : The Guardian)

SONDAGE

Prime

Quel est le geste des gestionnaires grâce auquel les employés se sentent le plus appréciés de la direction ? Voici les résultats d’un court sondage de la firme de recrutement LHH Knightsbridge au Canada :

Prime à la performance : 46 %

Reconnaissance du travail : 30 %

Journées supplémentaires de vacances : 16 %

Avantages sociaux en santé et bien-être : 8 %

VACCINATION

Entre leurs murs

À la demande de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), 450 entreprises ont fait savoir qu’elles accepteraient des cliniques de vaccination gratuites entre leurs murs. « Ce taux de réponse important confirme notre première impression : de nombreuses entreprises veulent jouer un rôle actif dans cette campagne de vaccination, dit Charles Milliard, PDG de la FCCQ, dans un communiqué. Notre initiative a connu un bel engouement et notre message a été relayé massivement sur les réseaux sociaux et dans les médias. »

L’appel a été lancé il y a deux semaines. L’engagement des organisations aura pour conséquence d’alléger la pression sur le système public et d’accélérer la cadence de la vaccination, estime le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.