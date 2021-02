Financement d’entreprise

Les PME ont tenu le coup, selon trois prêteurs

Bien que la pandémie persiste et que certains experts croient même que des variants causeront une troisième vague l’automne prochain, chez Investissement Québec, on croit que l’opération de sauvetage des PME est une réussite, et on est déjà en mode relance, assure le président-directeur général de l’organisme, Guy Leblanc.