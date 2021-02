L’Association des agences de communication créative (A2C) et le Conseil des directeurs médias du Québec (CDMQ) amorcent la deuxième étape de leur plan de conscientisation au placement de publicités dans des médias du Québec.

Isabelle Massé

La Presse

Ils lancent en effet, ce mercredi, un guide à l’intention des agences et annonceurs dans le but de faire croître les investissements ici alors que les GAFAM accaparent 86 % des investissements en placements numériques. « On souhaite faire passer la part aux médias d’ici de 14 % à 28 % en trois ans, dit Dominique Villeneuve, directrice générale de l’A2C. Si on y arrive, il y aurait 200 millions de plus d’injectés dans l’écosystème québécois. »

Le guide a été rédigé par un comité de représentants de sept agences. Publié sur le site de l’A2C, il arrive huit mois après le lancement d’un « Manifeste pour des pratiques médias responsables ». « La pandémie a exacerbé une situation qui existait déjà, dit Dominique Villeneuve. Soutenir l’achat local comprend aussi les médias d’ici. »

