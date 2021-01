Michel Letellier, PDG d’Innergex

Le bras de développement de l’énergie alternative d’Hydro-Québec

Hydro-Québec est devenue en février dernier l’actionnaire de référence du producteur et opérateur d’énergie alternative Innergex qui est propriétaire de petites centrales hydroélectriques ainsi que de parcs éoliens et solaires. Un investissement de 660 millions judicieux pour la société d’État puisqu’il s’est apprécié en moins d’un an de plus de 400 millions en raison de la forte valorisation du titre d’Innergex. « On souhaite devenir le bras de développement de l’énergie alternative d’Hydro-Québec », explique le PDG de l’entreprise, Michel Letellier.