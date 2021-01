Audiences du CRTC à compter de lundi sur les permis de diffusion de Radio-Canada

(Ottawa) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) tient à compter de ce lundi des audiences virtuelles concernant notamment le renouvellement des permis de diffusion de Radio-Canada/CBC pour ses services de radio et de télévision de langue française et de langue anglaise.