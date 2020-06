Le scandium, un minéral critique utilisé par l’industrie aérospatiale et électronique, sera produit commercialement par Rio Tinto dans ses installations de Sorel-Tracy.

Hélène Baril

La Presse

La multinationale a mis au point un procédé pour extraire efficacement et économiquement de l’oxyde de scandium à partir de ses résidus miniers. Cette percée technologique permet à Rio Tinto d’envisager d’en produire au Québec pour le marché mondial et de l’utiliser elle-même pour fabriquer un alliage scandium-aluminium dans ses installations du Saguenay.

En plus de donner une valeur à ses résidus miniers, le projet de Rio Tinto répond aux préoccupations des gouvernements du Canada et des États-Unis, qui se sont entendus plus tôt cette année pour sécuriser l’approvisionnement en minéraux critiques dont leurs industries stratégiques ont besoin.

Les installations de Rio Tinto Fer et Titane à Sorel-Tracy produisent du dioxyde de titane, utilisé dans la fabrication de pigments, à partir de l’ilménite extrait de la mine du lac Tio, sur la Côte-Nord.

Le scandium est un sous-produit tiré des résidus miniers. Il est d’une très grande pureté et son coût est très bas, selon le président et chef de la direction de Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques.

Rio Tinto constate un vif intérêt sur le marché et évalue actuellement la possibilité de passer à la production d’oxyde de scandium à l’échelle industrielle ici au Québec. Le calendrier, l’échelle et le montant de l’investissement potentiel pour passer à une production industrielle sont présentement à l’étude. Rio Tinto

La mine d’ilménite et les installations de Sorel-Tracy emploient actuellement 1600 personnes.

Minéraux critiques

En plus du Canada et des États-Unis, l’Australie et l’Union européenne classent le scandium parmi les minéraux critiques dont l’approvisionnement doit être sécurisé en raison de leur importance pour plusieurs secteurs économiques stratégiques.

Le scandium est un élément rare parmi les terres rares. Il entre dans la fabrication d’avions, de lasers et de piles à combustible. Il se présente sous la forme d’une poudre blanche dont le prix varie selon la pureté et l’offre et la demande. Il n’y a pas de marché organisé pour le scandium. Selon le US Geological Survey, l’oxyde de scandium de haute pureté se vendait 3,90 $ US le gramme en 2019.

Associé à l’aluminium, le scandium permet d'augmenter la résistance et de réduire le poids de plusieurs produits, dont les cadres de vélos haut de gamme. Un kilogramme d’alliage scandium-aluminium valait 300 $ US l’an dernier.

Il n’y a aucune production commerciale de scandium en Amérique du Nord et en Europe. La demande mondiale est estimée à entre 12 et 15 tonnes par année, principalement approvisionnée par la Chine, la Russie et l’Ukraine.