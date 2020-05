Plus de farine et de désinfectant dans le panier d’épicerie

Plus de bouteilles de bière et de vin, une bonne quantité de savon, de produits désinfectants et de papier hygiénique, de la farine et des œufs pour confectionner pains et desserts maison, des filtres à café et même de la teinture pour les cheveux. Voilà ce que l’on retrouve dans le panier d’épicerie des consommateurs canadiens en temps de pandémie, selon une étude publiée lundi par Statistique Canada portant sur les ventes en épicerie pour la période couvrant le mois de mars jusqu’au 11 avril.