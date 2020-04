Wall Street démarre en trombe, début d’une semaine riche en résultats d’entreprises

(New York) La Bourse de New York a clôturé sur une note positive lundi, encouragée par l’espoir de voir l’économie rouvrir prochainement, à l’entame d’une semaine riche en résultats d’entreprises et de réunions de Banques centrales.