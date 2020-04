COVID-19: entente d'Hydro-Québec avec les autorités de l'État de New York

(Montréal) Hydro-Québec annonce jeudi qu’elle a signé une semaine plus tôt une entente avec la New York Power Authority (NYPA) en vertu de laquelle les deux sociétés s’engagent à s’entraider pour garantir un approvisionnement continu en électricité au Québec et dans l’État de New York pendant la crise de la COVID-19.