Testé: l’Echo Studio offre un bon son à bon prix

Première à lancer la mode des haut-parleurs intelligents, Amazon est curieusement la dernière à offrir un appareil au son puissant. C’est chose faite avec l’Echo Studio, dont les cinq haut-parleurs offrent une belle immersion et une basse profonde à un prix plus que raisonnable. Et son assistante vocale Alexa est de plus en plus convaincante. Notre seule réserve : sa faiblesse dans les fréquences moyennes, donc dans les voix.