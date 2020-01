Jean-Philippe Décarie Chronique

La Bourse américaine en territoire de vulnérabilité

(New York) Au-delà de la nouvelle et gigantesque brèche d’incertitude que viennent d’ouvrir les États-Unis au Moyen-Orient et sur les marchés boursiers mondiaux avec l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani, les indices boursiers américains naviguaient déjà en territoire de vulnérabilité et devraient continuer de le faire au cours des six prochains mois, estime le stratège boursier réputé François Trahan.