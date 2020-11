Le pétrole: les investisseurs misent sur les vaccins et une intervention de l’OPEP+

(Londres) Les cours du pétrole continuaient de grimper mercredi, le Brent s’approchant des 50 dollars le baril, portés par les avancées des vaccins et le prochain sommet de l’OPEP+ et avant la publication des stocks américains par l’EIA plus tard dans la journée.