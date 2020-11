(Ottawa) La ministre fédérale de l’Agriculture blâme la pandémie. L’opposition blâme le gouvernement. Les producteurs laitiers sous gestion de l’offre attendent toujours de voir l’argent promis pour compenser leurs pertes dues aux signatures de trois traités de libre-échange.

Lina Dib

La Presse Canadienne

Mardi, le député bloquiste Yves Perron est sorti en point de presse avec l’Union des producteurs agricoles (UPA), puis s’est levé en Chambre, pour réclamer que la mise à jour économique publiée lundi annonce la suite des versements promis aux producteurs.

La ministre Marie-Claude Bibeau lui a répondu que son gouvernement respecte ses promesses, mais elle ne s’est pas engagée à verser les sommes réclamées aussi tôt que la semaine prochaine.

Les conservateurs aussi se sont mis de la partie, reprochant au gouvernement libéral de s’être contenté d’un seul versement, en début d’année, de 345 millions, sans précision pour le reste des compensations promises.

Chez les producteurs, on fait remarquer que les sommes attendues pour contrer l’effet de l’ACEUM, le nouvel accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, sont encore à être négociées. Le 1,79 milliard annoncé pour huit ans et dont seulement 345 millions ont été payés en janvier ne couvre que les accords transpacifique et européen.