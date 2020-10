Le gouvernement Legault cible 22 minéraux critiques et stratégiques — prisés notamment par les fabricants d’appareils électroniques et de batteries — dans sa stratégie visant à faire de la province un fournisseur d’envergure dans un contexte où la demande pour ces ressources est appelée à croître rapidement.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

Si les objectifs présentés jeudi ratissent large, il faudra vraisemblablement s’armer de patience avant l’annonce d’une première pelletée de terre. La première étape consistera à avoir une meilleure idée de ce qui se trouve dans le sous-sol québécois par l’entremise d’une cartographie, qui devrait surtout s’effectuer dans le Nord-du-Québec ainsi que dans l’est de la province.

Une enveloppe de 90 millions échelonnée sur cinq ans a été annoncée en conférence de presse par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, accompagné en conférence de presse de ses collègues à l’Économie Pierre Fitzgibbon, aux Relations internationales Nadine Girault et à l’Environnement Benoit Charette.

« Nous sommes en avance sur les autres provinces de cinq à six mois certainement, a estimé M. Julien. Si nous voulons participer à ce boom, on doit y être aujourd’hui. Oui, on a un certain retard sur la Chine et la Corée, mais en Amérique du Nord, on se positionne au bon moment. »

Selon les données gouvernementales, d’ici 2050, la demande pour le cobalt, le lithium et le graphite — au cœur de la stratégie — pourrait quintupler à l’échelle mondiale. Alors que la plupart des minéraux critiques et stratégiques utilisés en Amérique du Nord proviennent de l’Asie, Québec souhaite que sa stratégie se traduise par de nouveaux projets et la construction d’infrastructures pour améliorer l’accès au territoire.

La stratégie souhaite mettre l’accent sur la transformation et le recyclage. Par exemple, avec un nombre croissant de véhicules électriques sur les routes, on veut pouvoir recycler les batteries qui contiennent des minéraux. La stratégie s’ajoute déjà aux efforts déployés par le gouvernement Legault pour créer une filière des batteries électriques.

« Lorsque l’on regarde la croissance (prévue) au cours des 20 prochaines années, je pense qu’il est impératif pour les producteurs de véhicules (automobiles) que la chaîne d’approvisionnement soit le plus proche possible, a expliqué M. Fitzgibbon. Le Québec (a) un avantage concurrentiel. »

Pour le ministre de l’Économie, l’aide de 295 millions octroyée par Ottawa à Ford pour la conversion de son usine ontarienne d’Oakville, afin de lui permettre de construire des véhicules électriques, ne signifie pas que le Québec est en train de se faire damer le pion par son voisin en ce qui a trait aux batteries électriques.

Des négociations sont également à prévoir avec les Premières Nations puisque les endroits ciblés pour la cartographie ainsi que les projets potentiels se trouvent sur les territoires des communautés autochtones. M. Julien a précisé que des consultations avaient eu lieu dans le cadre de la stratégie, mais qu’aucune entente officielle n’avait été annoncée.