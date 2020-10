Les patrons de Twitter, Google et Facebook passés au gril au Congrès américain

(New York) Les dirigeants de Twitter, Google et Facebook faisaient face mercredi à de vives critiques de la part de sénateurs américains sur la façon dont les contenus sont modérés sur leurs plateformes, un sujet sensible à moins d’une semaine de l’élection présidentielle aux États-Unis.