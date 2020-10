Le ministre du Travail, Jean Boulet, a finalement déposé, mardi, sa réforme tant attendue en matière de santé et sécurité du travail.

Lia Lévesque

La Presse Canadienne

La Loi sur la santé et la sécurité du travail a 40 ans. Au fil des ans, plusieurs gouvernements avaient promis de la réviser, sans toutefois mener à bien le processus. La réforme devait être déposée avant la fin de l’année 2019, puis elle avait été reportée au printemps dernier, avant d’être une nouvelle fois repoussée, à cause de la pandémie de coronavirus.

La modernisation du régime de santé et sécurité au travail déposée par le ministre Boulet intervient en matière de prévention et de réparation des lésions professionnelles. Elle vise aussi à assurer plus d’équité entre les entreprises.

Entre autres, elle modifie la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles afin d’instituer un comité scientifique sur les maladies professionnelles, qui fera des recommandations en matière de maladies professionnelles au ministre ou à la CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail), a indiqué le ministre en Chambre.

Aussi, elle modifie la Loi sur la santé et la sécurité du travail, afin d’étendre l’application des mécanismes de prévention et de participation des travailleurs « à tous les secteurs d’activités, en fonction de la taille des établissements et du niveau de risque des activités », a ajouté le ministre Boulet.

La loi actuelle prévoit quatre grands mécanismes de prévention : un comité de santé-sécurité, un programme de santé spécifique à l’établissement, un programme de prévention et un représentant à la prévention. Mais tous les secteurs d’activité économique ne sont pas couverts par tous les mécanismes de la loi.

La réforme du ministre Boulet précise également que les mesures de réadaptation seront accessibles aux travailleurs âgés de 60 ans et plus et que les étudiants effectuant des stages en milieu de travail sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement seront couverts par la protection de la loi.

Les acteurs du milieu du travail s’entendent pour dire que la pandémie a changé la donne en matière de santé-sécurité, ne serait-ce que parce qu’elle a permis de prendre conscience avec plus d’acuité des besoins en matière de prévention des maladies et infections dans les milieux de travail. Elle a aussi fait ressortir l’importance de l’accès à de l’équipement de protection en quantité suffisante, sans compter les problèmes de santé mentale, comme l’épuisement.