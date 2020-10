Les ventes du sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles ont augmenté de 2,5 % à 10,9 milliards.

(Ottawa) Les ventes des grossistes ont avancé de 0,3 % en août, enregistrant ainsi leur quatrième gain mensuel consécutif, même si c’était à un rythme plus lent, a indiqué lundi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Les ventes en gros se sont établies à 65,7 milliards en août, a précisé l’agence fédérale.

Cette progression se comparait à une croissance de 5,2 % en juillet et une autre de 18,5 % en juin.

Le résultat d’août était conforme aux attentes des économistes, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Quatre des sept sous-secteurs ont grimpé en août, les ventes de matériaux et fournitures de construction ont atteint un sommet record de 9,8 milliards, pendant que celles du sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles ont augmenté de 2,5 % à 10,9 milliards.

Exprimées en volume, les ventes des grossistes ont gagné 0,1 % en août, a indiqué Statistique Canada.

Avec leur progression d’août, les ventes des grossistes étaient maintenant supérieures de 1,7 % à leur niveau d’avant la pandémie.