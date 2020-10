Les étonnantes confidences du grand patron de Couche-Tard

Ce n’est pas reposant d’être le grand patron de Couche-Tard. Dans une présentation d’une concision stupéfiante au Cercle canadien de Montréal, mercredi, Brian Hannasch a dévoilé la liste des sujets qui l’ont tenu occupé ces derniers mois. Au menu : dépanneurs incendiés, diversité au sein de l’équipe de direction, système de reconnaissance des immatriculations et magasins sans caisse à la Amazon Go. Il a aussi glissé un mot sur l’importance de se débarrasser au plus vite des abrutis.