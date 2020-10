Web

Six mois de plus pour négocier la fiscalité des géants

Comment et à quel taux doit-on imposer les profits de Google, de Facebook, d’Amazon, de Netflix et des autres multinationales de l’économie numérique ? Il faudra au moins six mois de plus à la communauté internationale, qui s’est donné jusqu’à la mi-2021, pour répondre à cette question à 100 milliards US par an.