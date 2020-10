COVID-19

Plus en sécurité à l’intérieur d’un avion qu’à l’extérieur, selon les avionneurs

Il n’y a pas plus de risques d’attraper la COVID-19 assis à quelques centimètres d’un porteur dans un avion que si l’on se trouve à plus de deux mètres de lui à l’extérieur, ont conjointement affirmé jeudi les trois plus grands constructeurs d’avions commerciaux du monde, Airbus, Boeing et Embraer.