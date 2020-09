Diversité

L’Initiative BlackNorth prend de l’ampleur

Trois mois après son lancement, l’Initiative BlackNorth (IBN) compte déjà plus de 350 entreprises partout au Canada qui ont promis d’agir pour faire accéder les Noirs aux entreprises et aux conseils d’administration et briser les barrières auxquelles ils se butent. « Elles sont prêtes pour ce défi, estime Dahabo Ahmed Omer, directrice exécutive de l’IBN. Si on peut le faire pour les femmes, on peut le faire pour les Noirs. Il faut trouver des moyens d’améliorer leur qualité de vie au Canada. Trop longtemps, on a fait l’autruche en se disant que ça ne se passait que chez nos voisins américains. »