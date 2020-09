Jean-Philippe Décarie Chronique

Du plein au pas d’emploi

Il y a tout juste un an, Kevin Smith, vice-président, ressources humaines, du motoriste Pratt & Whitney Canada, m’expliquait le vaste et complexe défi qu’il devait surmonter d’ici 2025 alors qu’il lui faudrait embaucher chaque année 500 nouveaux travailleurs spécialisés pour répondre aux départs à la retraite de nombreux employés et à la croissance de l’entreprise à ses installations de Longueuil, Saint-Hubert et Mirabel. Depuis les six derniers mois, ce sont plutôt 600 travailleurs spécialisés qui ont quitté le réseau d’usines québécoises de Pratt & Whitney pour ramener de 4500 à 3900 ses effectifs totaux.