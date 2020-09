Promoteur chargé de lotir les terrains de l’ancienne Maison de Radio-Canada, le Groupe Mach va de l’avant avec la construction de 130 logements sociaux.

André Dubuc

La Presse

Mach a signé avec Interloge, l’organisme à but non lucratif qui gérera les logements abordables, et avec le Groupe de ressources techniques Atelier Habitation Montréal. La construction doit commencer en septembre 2021.

Situé au coin sud-ouest du boulevard René-Lévesque Est et de la rue Alexandre-De Sève, l’immeuble de 130 logements répartis sur 14 étages comptera 47 logements de trois chambres et 48 de deux chambres.

Ses occupants auront accès aux espaces verts prévus dans le quadrilatère et à une cour de jeu privée destinée aux enfants, a précisé Stéphane L’Espérance, vice-président au développement résidentiel et à la construction.

Appelé Quartier des lumières, l’ancien site de Radio-Canada comptera environ 3250 logements, 200 000 pieds carrés de locaux commerciaux et 800 000 pieds carrés de bureaux. En tout, 520 logements sociaux sont prévus.