Wall Street finit sans direction entre chiffres de l’emploi et tensions sino-américaines

(New York) Wall Street a terminé vendredi la semaine en ordre dispersé, se satisfaisant des chiffres mensuels sur l’emploi et du taux de chômage aux États-Unis mais s’inquiétant de la nouvelle escalade sino-américaine et de l’impasse des négociations au Congrès sur le plan de relance.