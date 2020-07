(Ottawa) La valeur des ventes du commerce électronique a atteint un record de 3,9 milliards en mai, une augmentation de 2,3 % par rapport à avril et de 99,3 % par rapport à février, a indiqué vendredi Statistique Canada.

La Presse canadienne

Les ventes du commerce électronique ont plus que doublé d’une année à l’autre, avec une augmentation de 110,8 % par rapport à mai 2019, a précisé l’agence fédérale.

Dans son rapport, Statistique Canada a révélé que les 11 sous-secteurs qui réalisent des ventes en ligne avaient vu ces ventes augmenter.

De février à avril, seul le sous-secteur des aliments et boissons a connu une augmentation des ventes en magasin, qui ont grimpé de 3,3 %. Ses ventes en ligne ont enregistré une croissance de 107,0 %.

Les ventes en magasin ont diminué pour les magasins de marchandises diverses, les marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage et les magasins de soins de santé et de soins personnels.